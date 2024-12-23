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Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


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