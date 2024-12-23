Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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