Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,760.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı

Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 06.08.2021
Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Ankara'nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Benzer haberler

Meteorolojiden altı bölge için sağanak uyarısı

Meteorolojiden altı bölge için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı

Yangından etkilenen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Trakya’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Trakya’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Dört bölgede sağanak bekleniyor

Dört bölgede sağanak bekleniyor