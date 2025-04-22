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Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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