Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 22, 2025
Ankara'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!@AFADBaskanlik @AnkaraValiligi pic.twitter.com/weSeepH03J
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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