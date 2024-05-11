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Meteorolojiden Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Meteorolojiden Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Isparta ile Burdur çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Konya'nın güneyi, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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