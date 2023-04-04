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Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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