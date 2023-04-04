Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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