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Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yusuf Soykan Bal   | 13.08.2022
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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