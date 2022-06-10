Dolar
17.05
Euro
17.96
Altın
1,836.70
ETH/USDT
1,732.60
BTC/USDT
29,632.00
BIST 100
2,558.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

İsa Toprak   | 10.06.2022
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında, bugün Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışların yerelde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kırşehir ve Yozgat çevrelerindeki gök gürültülü sağanak yağışların da bugün öğleden sonra yerelde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
5. Etnospor Kültür Festivalinde 20 ülkenin mutfağından örnekler tanıtıldı
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden Kandil'i temizlemek boynumuzun borcudur
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı