Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın Hilvan, Siverek, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yağışların pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.