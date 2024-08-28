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Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli'nin bazı ilçeleri ile Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Orhan Onur Gemici  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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