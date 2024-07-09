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Meteorolojiden 16 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Meteorolojiden 16 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Yurt genelindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleriyle Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sivas'ın kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Tokat çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yarın beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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