Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Samsun, Adana ve Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, bugün 14.30 ile 19.00 saatleri arasında Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Adana ve Niğde için sağanak uyarısı
Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde de gök gürültülü sağanak beklendiğini duyuruldu.
Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, ilerleyen 3 saatlik periyotta, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.