Dolar
16.39
Euro
17.66
Altın
1,857.74
ETH/USDT
1,900.20
BTC/USDT
30,497.00
BIST 100
2,533.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Samsun, Adana ve Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 30.05.2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, bugün 14.30 ile 19.00 saatleri arasında Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Adana ve Niğde için sağanak uyarısı

Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde de gök gürültülü sağanak beklendiğini duyuruldu.

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, ilerleyen 3 saatlik periyotta, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

"Benim Hikayem Projesi" ile Anadolu çocuklarını kamera ile tanıştırıyorlar

Bafra Ovası'nda bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor

Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu

Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu
Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu

Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var