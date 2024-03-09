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Meslek edindirme programlarından yararlanan kursiyer sayısı geçen yıl 11,5 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 2023'te açılan 623 bin 588 mesleki ve teknik kurs programlarından geçen yıl 11 milyon 587 bin 174 kursiyer yararlandı.

Seval Ocak  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Meslek edindirme programlarından yararlanan kursiyer sayısı geçen yıl 11,5 milyonu aştı

TBMM

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunan bir vatandaş, kişilerin meslek sahibi olabilmeleri için akşam saatlerinde eğitim verecek okulların açılmasını talep etti.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının kararı üzerine Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen cevapta, vatandaşların hizmetine sunulan mesleki ve teknik kurs programlarına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Buna göre mesleki ve teknik kurs programları şöyle sıralandı:

"Adalet, ahşap teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, bahçecilik, bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, büro yönetimi ve sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, denizcilik, eğlence hizmetleri, el sanatları teknolojisi, elektrik ve enerji, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gazetecilik, gemi yapımı (deniz araçları yapımı), gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güvenlik hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, harita-tapu-kadastro, hasta ve yaşlı hizmetleri, hayvan sağlığı, hayvan yetiştiriciliği, hukuk, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kağıt üretim teknolojisi, kimya teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, kuyumculuk teknolojisi, madencilik ve maden çıkarma, makine teknolojisi, matbaa, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, muhasebe ve finansman, müzik aletleri yapımı, pazarlama ve perakende, plastik teknolojisi, radyo televizyon, raylı sistemler teknolojisi, sağlık, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, tarım teknolojileri, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, ulaştırma hizmetleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, yer bilimleri, yiyecek içecek hizmetleri, yönetim ve idare."

Türkiye'de açılan kurs ve eğitim gören kursiyer sayısı verilerine göre, 2022'de toplam 628 bin 189 kursta, 5 milyon 392 bin 957'si erkek, 8 milyon 191 bin 371'i kadın olmak üzere toplam 13 milyon 584 bin 328 kursiyer eğitim aldı.

2023 yılında ise toplam 623 bin 588 kursta, 4 milyon 174 bin 861'i erkek, 7 milyon 412 bin 313'ü kadın olmak üzere 11 milyon 587 bin 174 kursiyer eğitim gördü.

1 Eylül 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde açılan 190 bin 176 kurstan, 2 milyon 988 bin 523'ü erkek, 978 bin 28'i kadın olmak üzere toplam 3 milyon 966 bin 551 kursiyer yararlandı.

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