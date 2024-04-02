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Merzifon 5. Ana Jet Üssü kapılarını huzurevi sakinlerine açtı

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesindeki huzurevi sakinleri, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Merzifon 5. Ana Jet Üssü kapılarını huzurevi sakinlerine açtı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merzifon Huzurevi Müdürlüğünde kalan değerli büyüklerimizi, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığımızda misafir ederek onlarla güzel vakit geçirdik." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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