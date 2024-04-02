Merzifon 5. Ana Jet Üssü kapılarını huzurevi sakinlerine açtı
Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesindeki huzurevi sakinleri, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merzifon Huzurevi Müdürlüğünde kalan değerli büyüklerimizi, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığımızda misafir ederek onlarla güzel vakit geçirdik." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
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Merzifon Huzurevi Müdürlüğünde kalan değerli büyüklerimizi, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığımızda misafir ederek onlarla güzel bir vakit geçirdik.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KNIi25Od5V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2024