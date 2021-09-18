Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin
Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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