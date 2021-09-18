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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serkan Avci   | 18.09.2021
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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