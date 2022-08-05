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Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor

Mersin'de devam eden orman yangını, 3. gününde karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 05.08.2022
Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor

Mersin

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye, bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemiyor. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı.

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