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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

-Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan çoğunluğu yabancı uyruklu 10'u gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 09.05.2022
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Polis, örgüte yurt dışından finansal kaynak sağladığı öne sürülen O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada da 2 kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kadın zanlılar A.A.M. ve S.E'nin, örgüt tarafından bombalı eylem arayışı için yurt dışından Türkiye'ye gönderildikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

İkametlerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.


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