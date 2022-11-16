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Mersin'de telefonla konuşurken yüksekten düşen işçi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, telefonla konuşan bir işçinin çalıştığı tesisin alt katındaki makine dairesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selahattin Özbozkurt   | 16.11.2022
Mersin'de telefonla konuşurken yüksekten düşen işçi yaralandı

Mersin

Fide üretimi yapan bir tesiste çalışan Y.C.B, telefonla konuştuğu sırada zeminden bir kat aşağıda bulunan makine dairesine düştü.

İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, düşen işçiyi halat ve seyyar sedye yardımıyla makine dairesinden çıkarttı.

Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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