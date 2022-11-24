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Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiliyor.

Murat Pancar   | 24.11.2022
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı işletmelerdeki çalışanlar, dükkanlarına su girmemesi için önlem aldı.

Akdere, Işıklı, Yeşilovacık ve Pelitpınarı mahallelerinde sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

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