Dolar
17.94
Euro
18.36
Altın
1,791.73
ETH/USDT
1,653.60
BTC/USDT
23,126.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" yapıldı.

Mustafa Ünal Uysal   | 05.08.2022
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı

Benzer haberler

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede genzinden 4,5 santimetrelik kitle çıkarıldı

Nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede genzinden 4,5 santimetrelik kitle çıkarıldı
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı
Mersin'deki bazı taşınmazlar yatırım için kamulaştırılacak

Mersin'deki bazı taşınmazlar yatırım için kamulaştırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet