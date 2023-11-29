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Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı.

Serkan Avci  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada, FETÖ'nün "Eagle" adlı gizli haberleşme programını kullanan ve mahrem yapılanmasındaki kişilerle irtibatı bulunan 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.


Suriye'de PKK/KCK adına eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla kente gelen 1 zanlı ile ona yardım ettikleri öğrenilen 5 şüphelinin de adresi belirlendi.

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için 150 kişilik ekibin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı.

Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki ikamete gelen polisi fark eden zanlıların, adresteki bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayı pencereden dışarı atması dron ile görüntülendi.

Ekipler, uyuşturucu ve silahı incelemeye aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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