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Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Serkan Avci  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin

Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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