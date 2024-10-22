Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin
Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.