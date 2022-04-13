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Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

Burcu Kaya   | 13.04.2022
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Burcu Kaya/AA

Mersin

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.

Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.

Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

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