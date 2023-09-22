Dolar
27.15
Euro
28.91
Altın
1,927.10
ETH/USDT
1,591.80
BTC/USDT
26,589.00
BIST 100
8,053.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde Futbol Gelişim Projesi İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

Mersin'de, taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Günün erken saatlerinde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

Eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde sahte kimlikler ve sahte tapu belgeleri ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Rüşvetle mağdurların bilgilerini almışlar

Şüphelilerin 2 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldıkları belirtildi.

Öte yandan şüphelilerin "dublörlü dolandırıcılık" yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, 2 şüpheli ve dublörün satış işlemleri için noterde evrak imzalaması yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki orman yangınında 260 hektar alan zarar gördü
MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütünün sözde "Sincar asayiş sorumlusu"nu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı
Çanakkale Boğazı'nda trafik, arızalanan tanker nedeniyle geçici olarak askıya alındı

Benzer haberler

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li dağcının hastanedeki tedavisi tamamlandı

Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li dağcının hastanedeki tedavisi tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet