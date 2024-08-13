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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Murat Pancar, Yalçın Taşlıalan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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