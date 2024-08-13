Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Mersin
Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.