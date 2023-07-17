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Çanakkale’de çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor Ankara’nın ilçesi Gölbaşı’nda, bir yatak fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin

Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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