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Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Serkan Avci   | 31.07.2022
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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