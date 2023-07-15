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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa Ünal Uysal, Muzaffer Keklik  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında alındı

Mersin

Kömürlü Mahallesi Ağlıca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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