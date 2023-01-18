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Mersin'de çeşitli suçlara karışan 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 17 şüphelinin yakalanması için "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi.

Serkan Avci   | 18.01.2023
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "silahla yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı kavga" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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