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Mersin'de 15 terör şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi

Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mustafa Ünal Uysal   | 28.10.2022
Mersin'de 15 terör şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüten, örgütün gençlik yapılanması toplantılarına katılan, organize eden ve propaganda yapan 11 şüpheli ile DEAŞ'ın mali yapılanması içerisinde bulunan ve kamplarda silah eğitimi aldığı belirlenen 4 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Bazı zanlıların gözaltına alındığı operasyonda polisin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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