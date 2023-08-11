Dolar
27.05
Euro
29.75
Altın
1,916.16
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
29,459.00
BIST 100
7,453.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı
logo
Gündem

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Serkan Avci  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 409 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni seferi için Mersin açıklarında bekliyor

Mersin'de 265 ton kaçak cam ele geçirildi

Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı

Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı
Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi

Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet