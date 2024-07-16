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Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden çok sayıda doküman ele geçirildi.

Mustafa Ünal Uysal  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden çok sayıda doküman ele geçirildi.

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