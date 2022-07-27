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Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Türkiye'de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan anısına Mersin sahiline yerleştirilen heykelin, baş ve el kısımları kırıldı.

Serkan Avci   | 27.07.2022
Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında rutin kontroller yaptı.

Çalışma sırasında Kültür Park'ta yer alan Müfide İlhan heykelinin baş ve ellerinin kırılıp götürüldüğü fark edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen park sorumlusu ziraat yüksek mühendisi Kerem Açıkel, heykele daha önce de benzer saldırının yapıldığını belirterek, "Emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart'ta da heykelin baş ve el kısımları çalınmış, hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

Açıkel, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan heykelinin restorasyonunun en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

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