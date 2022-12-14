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Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 50 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 14 ilde, sosyal medyadan "kripto para yatırımı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.

Serkan Avci   | 14.12.2022
Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 50 zanlı yakalandı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, günlük kiralık evler ile apart otellerin odalarında kurdukları paneller aracılığıyla "fishing" (oltalama) linkleri oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini "kripto para borsası yatırım uzmanı" olarak tanıtan şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden "en düşük para yatırımı 5 bin lira" vaadiyle paylaşım yaptıkları, link gönderdikleri çok sayıda kişinin banka kartları ve hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kimlik bilgileri ve GSM hatları üzerinde oynama yaparak kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka kartları ve IBAN hesabı oluşturdukları, bu bilgiler sayesinde "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarını işledikleri saptandı.

39 vatandaşı dolandırmışlar

Mersin, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, Malatya, Bursa ve Van'da yaşayan 39 vatandaşı yaklaşık 720 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 88 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen zanlılara yönelik 14 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunamayan 38 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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