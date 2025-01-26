Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor
Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.
Edirne
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.
Çalışmalar kapsamında 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.
Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıldığı belirtildi.
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