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Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.

Gökhan Zobar  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.

Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıldığı belirtildi.

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