Dolar
32.32
Euro
34.45
Altın
2,358.84
ETH/USDT
3,246.00
BTC/USDT
66,299.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerden İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Teleferik sisteminin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Benzer haberler

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet