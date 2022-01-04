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Memur ve emekliye ek zam düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Sinan Uslu   | 04.01.2022
Memur ve emekliye ek zam düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TBMM

Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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