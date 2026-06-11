Bursa'da uzun yıllar baterist olarak sahnelere çıkan Feyzi Filiz, ailesinin isteğiyle döndüğü baba ocağı Diyarbakır'da çobanlık ve bateri eğitmenliği yapıyor.

Memleketine dönen müzisyen hem çobanlık hem bateri eğitmenliği yapıyor Bursa'da uzun yıllar baterist olarak sahnelere çıkan Feyzi Filiz, ailesinin isteğiyle döndüğü baba ocağı Diyarbakır'da çobanlık ve bateri eğitmenliği yapıyor.

Diyarbakır'da 1984 yılında dünyaya gelen Filiz, düğünlerde bateri çalan ağabeyine özenerek, çocuk yaşlarda bu ritim enstrümanını çalmayı öğrendi.

Lise son sınıfta arkadaşlarıyla müzik grubu kuran Filiz, grup olarak sahne aldıkları kafelerde bateri çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından Antalya ve İzmir'de farklı sektörlerde çalışan Filiz, bu süreçte büyük ilgi duyduğu bateri çalmayı sürdürdü.

Bursa'da yaşamaya başlayan ailesinin isteğiyle bu kente yerleşen Filiz, burada yer aldığı müzik grubu bünyesinde kentin yerel televizyon kanallarında yayınlanan programlara katıldı.

Filiz, grubun dağılması üzerine kentte uzun süre farklı mekanlarda sahne aldı.

Ailesi 2008 yılında memleketleri Diyarbakır'a dönüş yapsa da Filiz Bursa'da yaşamaya ve bateristlik yapmaya devam etti.

Filiz, yaklaşık 2 yıl önce besicilik yapan ailesinin isteği üzerine onlara destek olmak için baba ocağı Yenişehir ilçesinin kırsal Başil Mahallesi'ne dönme kararı aldı.

Ailesinin ineklerinin bakımını üstlenen, çobanlık yapan Filiz, aynı zamanda kent merkezinde anlaştığı özel bir sanat merkezinde haftada 2 gün çocuklara ve yetişkinlere bateri eğitimi veriyor.

Fotoğraf : Ahmet Kaplan/AA

"Rezidans hayatını bıraktım, çoban oldum"

Kırsal mahallede "Küpeli çoban", "Dövmeli çoban" olarak da bilinen 42 yaşındaki baterist Filiz , AA muhabirine, çocukken kaşıkları masaya, tabağa ve tencereye vurarak ritim tutmaya çalıştığını söyledi.

Filiz, bateri çalan ağabeyine de özenip zamanla bunu öğrendiğini belirterek, bir süre yaşadığı Bursa'da müzik grubuna katıldığını, grup olarak kafelerde sahne aldığını, bateri çaldığını anlattı.

Kentteki iki yerel televizyon kanalından kendilerine teklif geldiğini ifade eden Filiz, "Haftanın belirli günleri orada sahne alıyorduk, ünlü sanatçılarla da çalışıyorduk. Rahmetli Harun Kolçak ile Fatih Ürek'in sahnesinde de bateri çaldım. Daha sonra şarkıcı Doğuş ile çalışmaya başladık, birçok ildeki konserlerinde bateri çaldım. O dönem bu işin profesyonel kısmında olduğumu görmeye başladım." dedi.

Filiz, üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı müzik grubunun, il dışına çıkmak zorunda olanlar nedeniyle dağıldığını belirterek, bireysel olarak kentte bateristlik yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

O dönem gelirinin iyi olduğunu ifade eden Filiz, memlekete dönüş serüvenini şöyle anlattı:

"Kardeşim Almanya'ya gittikten sonra annem beni memlekete çağırmaya başlamıştı. Bir anda karar aldım, rezidans hayatını bıraktım, köye yerleştim ve çoban oldum. Adaptasyon sürecim zor olmadı ya da bana zor gelmedi. Annem de babam da sağ olsun o konuda çok destek verdiler. İnek sağıyorum, otlatıyorum, yemlerini veriyor, temizliklerini yapıyorum. Annemin ve babamın üzerindeki bütün yükü alıp, onların biraz rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması için elimden gelen çabayı gösteriyorum."

Fotoğraf : Ahmet Kaplan/AA

"Küpe, piercing ve dövmelerimden dolayı çok yadırgandım"

Filiz, kırsal mahalleye ilk döndüğünde kendisini görenlerin, küpesi ve dövmesi nedeniyle farklı tepkiler verdiğini belirterek, "İlk geldiğimde küpe, piercing ve dövmelerimden dolayı çok yadırgandım. Sonrasında köydeki herkes buna alışmaya başladı. Hatta 'Küpeli çoban' veya 'Dövmeli çoban' tanımlamaları da bazen yapılıyor. 'Sen çoban mısın, küpeli çoban mı olur?' gibi tepki verenler de çok oluyor. Artık kabullendiler, bu şekil seviyorlar." diye konuştu.

Çobanlık yaparken bateri tutkusundan da vazgeçmediğini söyleyen Filiz, zaman zaman kırsal mahalledeki evinde bateri çalmayı sürdürdüğünü belirtti.

"Çobanlığı da bateri eğitmenliğini de çok iyi yaptığımı düşünüyorum"

Filiz, haftanın iki günü bateri eğitmenliği yaptığını belirterek, "Burada çobanlık yaparken Diyarbakır merkezde özel bir kursta eğitim veriyorum. 4,5 yaşında da 45 yaşında da öğrencim var. İkisini de seviyorum, ikisini de yapmaktan çok mutluyum. Bu meslekten zaten hiçbir zaman vazgeçmedim. Çobanlığı da bateri eğitmenliğini de çok iyi yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf : Ahmet Kaplan/AA

"İlk konserimi ineklerime veriyorum"

Vurmalı çalgılardan "handpan"a (üzerine elle vurularak çalınan, mistik ve dinlendirici seslere sahip metal çalgı) ilgi duyduğunu dile getiren Filiz, bu enstrümanı da çalmayı öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

"Arada ahırda veya doğada ilk konserimi ineklerime veriyorum. (Handpan) Yumuşak, tatlı, çok güzel bir tonu var. Ahırda ya da burada çaldığım zaman en azından ineklerimin korkmadıklarını, ürküp kaçmadıklarını bildiğim için bu beni ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

"Hem bateride hem de hayvan bakımında başarılı"

Anne Sabahat Filiz, oğlunun çocukluğundan beri vurmalı çalgılara ilgisinin olduğunu, bu nedenle mutfak malzemeleriyle sürekli ritim tuttuğunu anlattı.

Oğlunun memlekete dönüşüyle hayvanlarını ona emanet ettiklerini belirten Filiz, "Oğlumun öğrencileri var, onlara ders veriyor. Oradan gelip hayvanlara bakıyor. Hayvanlara çok iyi bakıyor, onlarla çok iyi anlaşıyor, resmen konuşuyor. Süt sağımını, hayvanların temizliğini ve otlatılmasını iyi yapıyor. Hem bateride hem de hayvan bakımında başarılı." dedi.

Filiz'den bateri eğitimi alan kursiyerlerden Çakıl Tunç (9), 6 aydır geldiği kursta eğitmeninin aynı zamanda çobanlık yaptığını öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi.

Tunç, "Hocamızı inek otlatırken görmek istiyorum. Hem küpeli hem dövmeli hem baterist hem de inek besliyor." ifadesini kullandı.

9 yaşındaki Civan Mert Akaslan da daha önce darbuka çalmaya çalıştığını ardından haftada iki gün bateri eğitimi almaya başladığını belirterek, "Dersi birebir alıyoruz. Böyle olunca da eğitmen sizinle daha fazla ilgilenebiliyor. Hocamız çok kibar biri, bizimle çok ilgileniyor. Çobanlık yaptığını ilk duyduğumda şaşırdım. Görüntüsü çobanlarla hiç uyuşmuyordu." diye konuştu.