Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.81
ETH/USDT
1,287.50
BTC/USDT
19,130.00
BIST 100
3,585.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da "Geleceğin Pandemileri Sempozyumu"nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.
logo
Gündem

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi

Emrah Gökmen   | 11.10.2022
Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi Fotoğraf: Emrah Gökmen / AA

İstanbul
Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana (uyuşturucu) ele geçirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
Bu yıl 1801 orman yangınında 12 bin 210 hektar alan zarar gördü
Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi
Yargıtay, ziynet alacağı davasında düğün görüntülerinin ayrıntılı incelenmesini istedi

Benzer haberler

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet