Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da görev yapan Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline, "Helikopter Güvenlik ve Operasyonel Uyum Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Mehmetçik'ten, UMKE personeline "Helikopter Güvenlik ve Operasyonel Uyum Eğitimi"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, her koşulda, en hızlı ve güvenli müdahale için hazır olunduğu vurgusu yapıldı.

Arama kurtarma operasyonlarının en riskli aşamalarından birinin, hava araçlarına yaklaşma ve uzaklaşma süreci olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Amasya, Çorum, Samsun, Ordu illerinden katılan UMKE personeline Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs 203 Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız tarafından (Merzifon) 'Helikopter Güvenlik ve Operasyonel Uyum Eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.

