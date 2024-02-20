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Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu

Adıyaman'da bir ilkokulda, mektup yazmasını öğrenen minik öğrencilerin Mehmetçik için kaleme aldığı duygu dolu satırlara, vatani görevini yapan askerlerden cevap geldi.

Orhan Pehlül  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu

Adıyaman

Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu 1-I sınıfı öğrencileri mektup yazımını öğrendikleri derste, Ocak 2024'te Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olmasıyla ilgili komandolara moral vermek amacıyla mektuplar yazarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Mektupların iletildiği Hakkari Şemdinli Güzel Konak Jandarma Karakolu Komutanlığına bağlı komandolar da çektikleri videoda öğrencilere şu ifadelerle karşılık verdi:

"Yazmış olduğunuz mektuplarınızı aldık ve çok mutlu olduk, hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Geleceğimiz size, vatan bize emanet. Ne mutlu Türk'üm diyene."

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