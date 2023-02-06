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Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 06.02.2023
Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

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