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Mehmetçikten Davraz Dağı'na zirve tırmanışı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı görüntüleri paylaştı.

İsa Toprak  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Mehmetçikten Davraz Dağı'na zirve tırmanışı

Ankara

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından yapıldığı belirtilen tırmanışa ait görüntülerde, zirveye ulaşan askerlerin "Önce Vatan" marşını okudukları anlar yer aldı.

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