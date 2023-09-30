Mehmetçikten Davraz Dağı'na zirve tırmanışı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı görüntüleri paylaştı.
Ankara
Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından yapıldığı belirtilen tırmanışa ait görüntülerde, zirveye ulaşan askerlerin "Önce Vatan" marşını okudukları anlar yer aldı.
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Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı’na zirve tırmanışı yapıldı. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dKDLwn2I1V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2023