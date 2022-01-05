Mehmetçik'ten Bahar Kalkanı bölgesindeki çocuklara yatak ve yorgan yardımı
Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, çocuk yatağı ve yorgan dağıttı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.
“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.” Mustafa Kemal Atatürk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2022
Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı “Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!’’ sloganıyla dağıtıldı. pic.twitter.com/3Y2WhniusB
Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.
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