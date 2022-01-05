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Mehmetçik'ten Bahar Kalkanı bölgesindeki çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, çocuk yatağı ve yorgan dağıttı.

İsa Toprak   | 05.01.2022
Mehmetçik'ten Bahar Kalkanı bölgesindeki çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.

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