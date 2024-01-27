Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iObaierij6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2024