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Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Fırat Taşdemir  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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