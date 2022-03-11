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Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetini özveriyle sürdürüyor.

Orhan Onur Gemici   | 11.03.2022
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, 1800 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin hudut güvenliğini sağlamak için fedakarca yürüttüğü çalışmalara ilişkin video hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, üs bölgesinde görevli Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı imkanlarla teröristlere karşı 7 gün 24 saat esasına göre mücadele ettiği görülüyor.

Son teknoloji ürünü sınır gözetleme sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli askerler, büyük oranda yerli ve milli silahların yanı sıra havan, obüs ve tanklardan yaptıkları atışlarla teröristlerin sınırı geçmesine izin vermiyor.

11.03.2022

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakârca görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Zaman zaman üs bölgesinden ayrılarak arazide arama tarama faaliyeti de yürüten Mehmetçik, metrelerce karda ve hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü anlarda bile kahramanca görev yapıyor.

"Bu kutsal görevin bilincinde bize verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız"

Videoda, konuşmasına yer verilen bir asker, "Hava sıcaklığının eksi 30-40 derecelere kadar düştüğü bölgemizde bayrağımızın gölgesinde hudutlarımızın güvenliği, devletimizin bekası için daima görevimizin başındayız. Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz. Bu kutsal görevin bilincinde bize verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Bir başka asker ise "Zorlu kış şartları bizi zorlasa bile vatani görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz. Türk halkının içi rahat, gönülleri ferah olsun. Hudut hatlarının güvenliği emin ellerde." diye konuştu.

Kule nöbeti tutan bir asker de duygularını "Ailemden ve sevdiklerimden ne kadar uzak olsam da burada olmak bana gurur vermektedir. Milletimizin ve sevdiklerimizin gözü arkada kalmasın. Bizler burada iyiyiz. 'Hudut namustur' prensibiyle bizler her daim görevimizin başındayız." sözleriyle dile getirdi.

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