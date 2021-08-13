Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı
Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi. pic.twitter.com/xKArCwxeQN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2021
Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.