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Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.08.2021
Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."

Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.

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