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Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca yaya geçiş köprüsü kurulduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kurulan köprüyü ve tahliyeleri içeren fotoğraflar da yer aldı.

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