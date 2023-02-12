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Mehmetçik, deprem bölgesindeki emniyet ve asayiş için devriye faaliyetini sürdürüyor

Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor.

Ali Kemal Akan   | 12.02.2023
Mehmetçik, deprem bölgesindeki emniyet ve asayiş için devriye faaliyetini sürdürüyor

Ankara

ATunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor.

4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor.

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Mehmetçik, deprem bölgesindeki emniyet ve asayiş için devriye faaliyetini sürdürüyor
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