Dolar
8.30
Euro
9.82
Altın
1,814.44
ETH/USDT
3,544.20
BTC/USDT
47,755.00
BIST 100
1,473.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

İnsani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 10'dan fazla meskun mahal ve köyde insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetinde bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 01.09.2021
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

Ankara

 Milli Savunma Bakanlığındn yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya ve bu konuda tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 10'dan fazla meskun mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Söz konusu faaliyetler kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yapıldı, bir engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Mehmetçik tarafından çizgi film izlettirilen çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.

Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tankerle içme suyu sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Benzer haberler

Bakan Akar: Afganistan'dan tahliyelerin başarıyla gerçekleştirilmesi TSK'nın gücünü bir kez daha ortaya koydu

Bakan Akar: Afganistan'dan tahliyelerin başarıyla gerçekleştirilmesi TSK'nın gücünü bir kez daha ortaya koydu

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

Türkiye'nin yeni savunma karargahı Cumhuriyetin 100'üncü yılında faaliyete geçecek

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi