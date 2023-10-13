Mehmetçik "Ateş Serbest"te hedefleri "nokta atışı" ile imha etti
TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2023" faaliyetinde, SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği ve AKINCI TİHA ile ilk kez atış yapıldı.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2023" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.
"Ateş Serbest-2023" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 963 personel katıldı.
F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin kullanıldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla yapıldı.
Faaliyette, SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği, KARGU vurucu insansız hava aracı, BORAN hafif çekili obüs, HİSAR A alçak irtifa ve HİSAR O orta irtifa hava savunma sistemleri ilk kez sergilendi. Bunlardan SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk kez atış faaliyetinde kullanıldı.
Hedefler başarıyla imha edildi
Faaliyet, Bakan Güler'in, tatbikat bölgesindeki yerini almasının ardından "Ateş Serbest 2023 faaliyetini başta yurt içi ve sınır ötesinde devam eden harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında kanını ve canını esirgemeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." anonsuyla başladı.
İlk olarak, Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.
Atışlarda, yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.
"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.
İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.
Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.
Kornet füzesinden "nokta atışı"
Yerli ve milli hava savunma sistemi KORKUT ile yapılan atışlarla, tehdit unsuru simülatörü olarak üretilen hedef uçak "Cengaver" etkisiz hale getirildi.
Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet füzesiyle "nokta atışı" yapıldı.
Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu kamikaze drone tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.
Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette, "dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi. Fırtına obüslerinin hedeflerini "hedefte zaman" anlayışı ile tam isabetle vurması sonrasında Skorsky helikopterleri topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.
Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında 12 obüs tarafından tesir atışı gerçekleştirildi.
UMTAS cirit paletli zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışıyla hedef tam isabetle vuruldu.
Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında "gökyüzünün çelik kartalları, icra edilen operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası" olarak nitelendirilen ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi.
Yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim füze atışları yapıldı.
Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağı geldi. Uçaklar, "dalışlı atış" yaparak hedefleri etkisiz hale getirdi.
Milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA da 23 bin feet yükseklikten iki hedefi MAM-T ve MAM-L mühimmatlarıyla imha ederek verilen görevi başarıyla tamamladı.
Bakan Güler: "Dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin gururunu yaşıyoruz"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.
Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarıyla, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2023"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.
Faaliyetin sonunda konuşan Güler, Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri andı.
"Geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunuyor"
Bu tarihi ve anlamlı günde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli eğitim faaliyetlerinden biri olan "Ateş Serbest" faaliyetinin bu yıl 9'uncusunun yapıldığını belirten Güler, TSK'nın ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ile personelin bunları kullanmadaki becerisine şahit olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.
Her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, ülkeler arası savaşlardan vekalet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunduğuna işaret eden Güler, Türkiye'nin yer aldığı coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamının, TSK'nın bu tehditleri bertaraf edecek harekata daima hazır ve caydırıcı güç olmasını zorunlu kıldığını söyledi.
Güler, TSK'nın, dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve asli kuvvet çarpanının, donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanım olduğunu vurguladı.
Bu bakımdan personelin en iyi şekilde eğitilmesi gerektiğine işaret eden Güler, TSK'nın sahip olduğu harp araç, gereç ve sistemlerini etkin kullanabilmesi ve her zaman göreve hazır olması için belirleyici etkenlerden birinin muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlar olduğunu bildirdi.
Tatbikatlar sayesinde personelin kazanımlarına dikkati çeken Güler, bu faaliyetlerde, aynı zamanda sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği sistemlerin başarısını da görme fırsatı bulduklarını aktardı.
"40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor"
Bakan Güler, milli ve uluslararası tatbikatlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Nitekim son bir yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanmaktadır. İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her gün daha da artırmaktayız." diye konuştu.
Ateş Serbest-2023 faaliyetinin de bunlardan biri olduğunu anlatan Güler, bu faaliyette envanterde bulunan silah sistemlerinin atış kabiliyetleri ve müşterek unsurlar arasındaki ateş desteği koordinasyonunun başarısının gözlemlendiğini dile getirdi.
"Ateş Serbest"in hazırlanması ve icrasında emeği geçen personele teşekkür eden Güler, faaliyette gururla izledikleri atışların, ordunun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermesi açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.
Bakan Güler, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yaklaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen kahraman ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK olarak bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve TSK için gayret göstermeye devam edeceğiz."
Konuşmasının ardından Bakan Güler, başarılı personele ödüllerini verdi, faaliyeti takip eden subay ve astsubay temel kursiyeri ve askeri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.